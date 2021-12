Kosmiczny mecz: Nowa era - recenzja wydania Blu-ray

Co nie znaczy, że źle się bawiłem. Wygłupy animków wciąż mnie śmieszą, wynajdywanie nawiązań do niekiedy dość obskurnych kreskówek z dzieciństwa sprawiło mi niewypowiedzialną frajdę (kto pamięta "Jabberjaw" ręka w górę), a trzeci akt, w którym dochodzi do tytułowego meczu, to czysta filmowa frajda.