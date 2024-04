Kultowa komedia powraca. "Legalna blondynka" z trzecią częścią i serialowym spin-offem

Ogromna popularność produkcji sprawiła, że perypetie blond prawniczki doczekały się kontynuacji. W 2003 r. do kin trafiła "Legalna blondynka 2". W sequelu Elle wyrusza do Waszyngtonu, by w kongresie walczyć o prawa zwierząt. Fani serii z Reese Witherspoon w roli głównej domagali się kolejnej części. Zdaje się, że producenci zdecydowali się wyjść na przeciw ich oczekiwaniom