"LEGO DC: Shazam!: Czary mary i potwory" – recenzja DVD od Galapagos

Na DVD właśnie ukazało się "LEGO DC: Shazam!: Czary mary i potwory". Nie kojarzycie tego superbohatera? To na co czekacie, to jedna z najciekawszych postaci DC.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"LEGO DC: Shazam!: Czary mary i potwory" już na DVD (Materiały prasowe)