Ludzie mdleli na jej filmie. Horrory robione przez kobiety to kawał dobrego kina

Choć w XX w. nie brakowało świetnych filmów stworzonych przez kobiety, to większy ich wysyp nastąpił znacznie później. Na samym początku XXI w. Claire Denis pokazała "Głód miłości" (2001 r.), zaś Marina de Van "Pod moją skórą" (2002 r.), które dziś jawią się jako świetny przedsmak tego, co się stało w następnej dekadzie. Bo około 2014 r. nagle wzrosła liczba horrorów, w których to reżyserki przedstawiały oryginalne podejście do tego gatunku.