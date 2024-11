Małgorzata Braunek zostawiła Andrzeja Żuławskiego dla innego mężczyzny. "To w nim zostało na całe życie"

"On lepił kobiety. Wybierał atrakcyjne, inteligentne i je uczył. Łatwo to było zrobić z Sophie Marceau, która, gdy się poznali, miała 17 lat i pochodziła z robotniczej rodziny. Proponował jej lektury, filmy, wernisaże, ukształtował ją i ona do dziś jest mu za to wdzięczna. Małgorzata Braunek na początku, gdy była w nim zakochana, dawała mu się lepić. Sama opowiadała, że spełniała niektóre jego oczekiwania, bo tak jej na nim zależało, że chciała, by był nią jeszcze bardziej zachwycony. Zauważyła jednak, że on ją reżyseruje, a ona chciała być sobą. Była niezależna i nie chciała utknąć w cudzych narracjach. Może okazała się dla niego po prostu zbyt silna. On był przekonany, że może porzucać kobiety, ale jego nie można. A ona go zostawiła. I to w nim zostało na całe życie" - powiedziała Podsadecka.