Marcin Dorociński tworzy związek ze starszą ukochaną. Kim jest jego żona?

Urodził się 22 czerwca 1973 roku pod Warszawą. Nie od razu chciał zostać aktorem. Wcześniej myślał o byciu policjantem lub strażakiem. O aktorstwie zaczął myśleć dopiero w technikum, chociaż gdyby nie nabawił się kontuzji, prawdopodobnie oglądalibyśmy go teraz na boisku do piłki nożnej. W 1993 zdał do Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i już wtedy zaczął odnosić pierwsze sukcesy.