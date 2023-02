Maria Shriver po rozwodzie trafiła do zakonu. Była żona Schwarzeneggera "szukała prawdy"

W odkrywaniu "swojej prawdy" pomógł jej pobyt w klasztorze klauzurowym, gdzie zakonnice całe dnie spędzają na modlitwie i ograniczają kontakt ze światem zewnętrznym do absolutnego minimum. Często tylko jedna z sióstr opuszcza mury klasztoru tylko raz do roku. Maria Shriver zamieszkała tam, by "pobyć w ciszy i szukać rady".