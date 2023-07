Marzena Trybała zeszła z planu. Nie chciała rozebrać się przed kamerą

- "Pani Marzenko, a co pani ma taką minę? Przecież panią też to czeka" - uslyszałam. [...] Zaczęłam pleść głupoty, że mam w kontrakcie zapisane, że się nie rozbiorę. "Co pani opowiada? Przyjdzie Wajda, każe pani zdjąć ubrania i pani to szybciutko zrobi". Wpadłam w jakiś obłęd. A że byłam smarkulą, to nie stać mnie było na to, żeby pójść do reżysera i poprosić go o pomoc - wspominała tamte chwile.