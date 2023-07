Matt Damon przez pracę wpadł w depresję. "Wiedziałem, że nic z tego nie będzie"

Matt Damon jest jedną z największych gwiazd Hollywood. Filmy z jego udziałem zarobiły dla wytwórni prawie 4 miliardy dol., a on sam ma na koncie Oscara i mnóstwo innych prestiżowych nagród i nominacji. Ale kariera Damona to nie same sukcesy. Ostatnio wrócił pamięcią do filmu, przez który popadł w depresję.