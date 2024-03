Miał być powrót upadłej gwiazdy. Krytycy nie zostawili suchej nitki

"Irlandzkie życzenie" z Lindsay Lohan. Krytycy nie szczędzą przykrych słów

Film o wdzięcznym oryginalnym tytule "Irish Wish" nie spotkał się z aprobatą recenzentów. Wystarczy tylko jeden rzut oka na Rotten Tomatoes – na tym portalu, na podstawie 38 ocen, tytuł zebrał zaledwie 34 proc. na wskaźniku świeżości (to znaczy zaledwie ponad 1/3 uznała go za "świeży", wart uwagi). Niewiele lepiej zapatrują się na niego widzowie; jedynie niespełna połowa z ponad stu wystawionych not jest pozytywna.