Miał już dość. "Poczułem dużą ulga, że to już koniec"

Przygoda Dave'a Bautisty z komiksowym światem Marvela rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, kiedy to wystartował casting do filmu "Strażnicy Galaktyki". Były gwiazdor wrestlingu nie był wówczas zbyt doświadczonym aktorem. Na koncie miał tylko kilka drugoplanowych ról i to w dość podrzędnych produkcjach. Aktor na pewno wyróżniał się posturą (198 cm wzrostu i 130 kg wagi) oraz wyjątkowo "drewnianą" grą. I to urzekło producentów filmu Marvela. Taki właśnie ma być Drax Niszczyciel, takiego człowieka szukali.