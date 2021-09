Mortal Kombat - recenzja Blu-ray od Galapagos

Kopalnią wiedzy o filmie jest na pewno "From Game to Screen: The Making of Mortal Kombat". W trwającym 21 min z okładem materiale znalazły się wypowiedzi twórców i ekipy, odwołania do growej spuścizny czy masa ujęć zza kulis produkcji. Bardzo porządna, wzorowo zrealizowana rzecz, pokazująca, że "Mortal Kombat" to passion project pełną gębą.