Mówi o jego ostatnich słowach. Chwilę później aktor już nie żył

Jedną z osób, która natychmiast pojawiła się na miejscu tragedii, był bliski przyjaciel aktora Jim Thorp. Próbował on nawet wyciągnąć Walkera z płonącego wraku, ale został odciągnięty przez policjanta.

Podobno Rodas parkował właśnie porsche w garażu, kiedy Walker po prostu do niego wskoczył i powiedział: "Hey, zróbmy sobie przejażdżkę".

Stojąc nieopodal miejsca wypadku Jim Thorp wskazał na dymiący wrak samochodu i powiedział reporterowi: "Więc udali się na małą przejażdżkę i to się stało" .

- To dziwne. Robił filmy, żył swoim życiem, a dziś zginął szybko i wściekle. Kochał prędkość, auta i to musiało tak się skończyć. Zginął mknąc samochodem razem ze swoim przyjacielem - mówił przybity Thorp w wywiadzie dla New York Daily News.