Na planie doszło do głośnej tragedii. Są pierwsze zdjęcia z filmu

Do takich tragedii w trakcie kręcenia filmów dochodzi naprawdę rzadko, ale jeśli już to się dzieje, mówi o nich cały świat. Alarmujące wieści z planu "Rust" Joela Souzy, scenarzysty i reżysera dzieła, trafiły do opinii publicznej 21 października 2021 r. W trakcie jednej ze scen trzymający w rękach broń Alec Baldwin nieopatrznie z niej wystrzelił, trafiając Souzę i operatorkę Halynę Hutchins. Pierwszy z nich został zaledwie draśnięty, kobieta jednak nie przeżyła spotkania z kulą. Po przewiezieniu do szpitala zmarła.