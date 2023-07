Najgorsze sceny seksu w filmach. Tego nie da się "odzobaczyć"

Brytyjski serwis "The Independent" doszedł jednak do wniosku, że zamiast zapominać, lepiej na zawsze utrwalić w pamięci czytelników i widzów 17 szczególnie "katastrofalnych scen seksu w filmach". Można jedynie dodać, że w paru miejscach dziennikarzom zabrakło jednak trochę poczucia humoru i podeszli do tematu zbyt poważnie. Bo wymienili sekwencje, które są tak złe, że aż dobre. Zobaczcie w galerii, o jakie chodzi.