Najlepsze filmy 2022 roku. Te tytuły warto znać

Widzowie, którzy tęsknili za widowiskowymi pokazami, w końcu nie mieli na co narzekać. Nowy "Avatar", "Batman", "Doktor Strange", "Czarna pantera" czy "Top Gun" przyniosły kiniarzom nie tylko spory zarobek, ale i nadzieję, że nie wszystko jeszcze stracone. W końcu nie wszyscy przekonali się do seansów w domach na platformach streamingowych, a filmowcy w tym postarali się, aby przypomnieć kinomanom, dlaczego wciąż warto chodzić do kin. Poniżej zamieszczamy subiektywne zestawienie najlepszych filmów 2022 roku. Kolejność tytułów przypadkowa.