Narysowali symbole na twarzy. Tak przyszli na oficjalną konferencję

Tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni przejdzie do historii jako pierwsza edycja, która wystartowała w sieci. To rzecz jasna pokłosie pandemii koronawirusa. Organizatorzy poinformowali ostatnio o tym, że w 2020 r. nie zostanie przyznana nagroda dziennikarzy. Zapowiedzieli jednak, że po ponownym otwarciu kin w Polsce zamierzają zorganizować repliki festiwalowe w wybranych miastach. Obejmą one również pokazy prasowe, które pozwolą szerszemu gronu przedstawicieli mediów obejrzeć festiwalowe filmy.