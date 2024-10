"Nie mogę uwierzyć, że to zrobił". Są pierwsze reakcje na nowego "Gladiatora"!

Griffin Schiller z "FilmSpeak" napisał: "Ridley Scott wraca do Koloseum, by udowodnić światu, że NADAL. MA. TO. COŚ. Jestem absolutnie PODEKSCYTOWANY! Epicka szekspirowska opowieść o nadziei, daremności i władzy w rozpadającym się systemie. Denzel w oszałamiającej, makiawelicznej roli. Co za film!".