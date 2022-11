"Nie!" – recenzja Blu-ray od Galapagos

Kłopot w tym, że "Nie!" jednocześnie ugina się pod ciężarem kontekstów. Oglądając go, trudno poddać się historii i płynąć z jej nurtem, cały czas mając z tyłu głowy myśl, że fabuła jest tu tylko pretekstem do tych wszystkich głębszych rozważań. To zdecydowanie rzecz z gatunku "albo kochasz, albo nienawidzisz", ale też film, który z całą pewnością nikogo nie pozostawi obojętnym.