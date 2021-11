Nie żyje Steve Restivo. Był właścicielem słynnej restauracji

Steve Restivio urodził się na Sycylii w 1940 r. Do Stanów Zjednoczonych wyemigrował wraz z rodziną tuż po II wojnie światowej. Jego ojciec we Włoszech prowadził małą knajpkę, co pozwoliło mu łatwo odnaleźć się w nowym miejscu. Założył restaurację, którą później przekazał dwóm synom.