"Nowe dno". Film pełen gwiazd miażdżony przez recenzentów

Jest to historia nietypowego więzienia, gdzie władzę dzierży wizjoner Steve Abnesti (Chris Hemsworth). Osadzeni nie siedzą za kratami, nie noszą pomarańczowych kombinezonów. Więźniom wszczepia się moduł, który wprowadza do ich organizmu różne lekarstwa. Jedne powodują, że "pacjent" odczuwa potężną przyjemność, inne - że czuje się tak, jakby żywcem go podpalono. Gdy psychodeliki przestają działać, więzień zachowuje się jak dawniej. Pojawia się pytanie, na ile jest to wolna wola więźniów, na ile tortury i czy psychodeliki mogą zmienić człowieka.