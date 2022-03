Brad Pitt podjął decyzję. Producenci mieli z aktorem pewne problemy

"Bullet Train" będzie jedną z najważniejszych premier letniego sezonu. Ma się pojawić w kinach 15 lipca. Film zapowiada się na dynamiczne kino akcji z dużą dawką humoru. Jego bohaterowie to zawodowi zabójcy, którzy podróżują pociągiem z Tokio do Morioki. W zamkniętym, pędzącym pojeździe odkrywają, że ich ostatnie zlecania są ze sobą powiązane. Wyzwaniem stanie się dotarcie do końcowej stacji.