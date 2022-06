Nowy hit Netfliksa. Afrykańska wersja "365 dni" podbiła świat

"Glamour Girls" to historia kobiet, dla których jedyną szansą na wejście do świata bogactwa i prestiżu jest praca w luksusowej agencji towarzyskiej. Zatrudnione w niej bohaterki są gotowe na wszystko, aby tylko utrzymać styl życia, do którego przywykły. Nieograniczony dostęp do luksusu i przywilejów zostanie im jednak odebrany, gdy w filmie pojawi się wątek sensacyjny. O nigeryjskiej produkcji można powiedzieć, że jest afrykańską wersją "365 dni". Erotyczna tematyka jest mocno w tym filmie zaakcentowana, tyle, że nie ma w nim śmiałych scen.