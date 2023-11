Nowy wygląd strasznego Puchatka. Wygląda jeszcze lepiej

Wyjaśnił też przemianę, jaką przeszły postaci pod względem wyglądu. – Kupiliśmy maskę w internecie, kilka rękawiczek do czyszczenia i czerwoną koszulę drwala z Amazonu. Cały potwór kosztował około 630 funtów, czyli ok. 770 dolarów. Ale tym razem mamy ludzi zajmujących się protetyką w kinie — to firma, która pracowała nad Voldemortem z "Harry'ego Pottera" i "Gwiezdnymi Wojnami". To oni byli odpowiedzialni za przeprojektowanie potwora. I dlatego Puchatek wygląda trochę bardziej przerażająco – zdradził Frake-Waterfield.