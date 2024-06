Numer jeden na świecie. Tak zły, jak "Akademia pana Kleksa"

"Nie ma tu nic naprawdę pomysłowego, nic, co można by uznać za oryginalne rozwiązanie. Scenarzyści obejrzeli kilka filmów Jamesa Camerona i z jednego zaczerpnęli zbuntowaną sztuczną inteligencję, z drugiego mecharoboty, z trzeciego zwrot akcji. Jednak to nie jest główny problem filmu. Porażką jest histeryczna gra Jennifer Lopez, która jako producentka za bardzo uwierzyła w swoje aktorskie możliwości. Uważam, że to najgorsza rola w jej karierze" – napisał krytyk Decidera.