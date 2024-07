Od kilku miesięcy spotyka się z hollywoodzkim aktorem. Mówi, co czyta o sobie w sieci

Andrew Garfield: role i filmy

Andrew Garfield swoją pasję do aktorstwa odkrył już w młodym wieku. Zanim zadebiutował na wielkim ekranie, zdobywał doświadczenie na scenach londyńskich teatrów. Rola w filmie "Lions for Lambs" otworzyła mu drzwi do Hollywood. Od tego momentu jego kariera zaczęła nabierać rozpędu.