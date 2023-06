"Odludzie". Nowy przerażający horror. Fani "Blair Witch Project" będą w niebie?

Z oczywistych względów nie chce zdradzać za wiele z fabuły, choć na dobrą sprawę jest to daremne, bowiem "Odludzie" jest rodzajem kina, które można interpretować na wiele sposobów. Czuć to zwłaszcza w ostatnim akcie, który jest mocno abstrakcyjny, choć mimo wszystko wciąż niepozbawiony elementów czysto horrorowych (pewne sceny obrzydzą co wrażliwszych widzów).