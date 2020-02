Oscary 2020. Twórcy "Bożego ciała" wracają do Polski. LOT przywitał ich z honorami

Reżyser, aktorzy i producenci polskiego kandydata do Oscara po wyczerpujących miesiącach promocji filmu w USA wracają do domu. Już w samolocie z Los Angeles czekały na nich szczególne wyrazy uznania.

Samo wyróżnienie polskiego filmu oscarową nominacją po raz czwarty w ostatniej dekadzie jest wielkim sukcesem rodzimego rynku filmowego. Przez ostatnie 3 miesiące reżyser Jan Komasa intensywnie promował swój film w Los Angeles, co odbiło się na jego zdrowiu .

Cała ekipa jest już w drodze powrotnej do Polski. W Los Angeles spotkała ich niemała niespodzianka. Na pokładzie samolotu LOT-u przyjęto ich z honorami. Przekierowano twórców do klasy biznes oraz oficjalnie pogratulowano nominacji do Oscara i podziękowano za godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.