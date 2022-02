Oszust z Tindera? Takie rzeczy nie tylko na Netfliksie

Mężczyzna szybko zdradził, że w kręgu jego zainteresowań leżą kryptowaluty, w które z kolei chciała zainwestować Joanna Plebańska: - Za jego namową szybko zakładam konta na dwóch platformach. On też wyraża chęć nauczenia mnie, poświęca mi czas. (...) Proces przelewania pieniędzy trwał ponad 2 tygodnie. Rozpoczęło się od tego, że przelałam małe środki, on pokazał mi, jak zainwestować i danego dnia jeszcze pieniądze wraz z tymi zarobionymi trafiły na moje konto. Później przelałam większe środki i te pieniądze też do mnie wróciły. (...) Przez te ponad dwa tygodnie ja przelewam coraz to większe, większe sumy. Twierdził, że nie ma trendu na mniejsze kwoty, on zaczął (...) zasilać moje konto.