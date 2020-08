Vega pokazał rozmowę z dziewczyną, która sprzedała dziewictwo politykowi

Na początku września premierę ma "Pętla" Patryka Vegi . Film jest inspirowany aferą podkarpacką, w którą zamieszani byli m.in. właściciele nocnych klubów, tancerki i politycy, których nagrywano, by potem ich szantażować. Vega poza tym, że nakręcił film, to zrobił także dokumentację swoich rozmów z osobami, które przed laty były związane ze wspominanymi klubami. Pisaliśmy wam już o rozmowach reżysera m.in. z jedną z tancerek czy z siostrą zmarłego Dawida Kosteckiego.

Mężczyzna podał jej nieprawdziwe imię. Dziś to wie, bo widziała go w telewizji. Opowiedziała, jak wyglądało ich spotkanie. Zdradziła Vedze, że to było brutalne doświadczenie. - Co czułaś? - pyta reżyser. - Obrzydzenie.