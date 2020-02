Piękny hołd dla zmarłego aktora ukryty w nowym zwiastunie. Wychwyciliście?

Choć Paul Walker w 2013 r. zmarł w dramatycznych okolicznościach, jego duch wciąż unosi się nad serią "Szybcy i wściekli". W zwiastunie 9. części przemycono dla niego hołd.

To oczywiście instrumentalna wersja kawałka "See You Again", w oryginale wykonanego przez Wiz Khalifę i Charliego Putha.