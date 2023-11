W życiu prywatnym budzi kontrowersje. W filmie zagra bohatera

O czym opowie "Powstaniec 1863"?

Rok 1920, chwilę przed Bitwą Warszawską. Jak czytamy w oficjalnym opisie dystrybutora, jeden z obecnych w koszarach żołnierzy okazuje się weteranem powstania styczniowego i powraca wspomnieniami do niespokojnych czasów sprzed blisko 60 lat. Wtedy to wspólnie z księdzem Stanisławem Brzóską działał w konspiracji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W obliczu "branek" do carskiego wojna i kolejnych represji ze strony zaborcy rodzi się pomysł organizacji powstania.