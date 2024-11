Polska podbija Amerykę. Jedyny film, na który trzeba rezerwować bilety

"Prawdziwy ból" jest opowieścią o podróży dwóch Amerykanów (Kieran Culkin i Jesse Eisenberg), którzy po śmierci swojej babci wyruszają do Polski, aby dowiedzieć się, gdzie urodziła się, wychowała, a przede wszystkim, co przeżyła w czasach wojny ich krewna. Podczas swojej podróży odwiedzają Warszawę, Lublin oraz obóz koncentracyjny na Majdanku. Zmagają się przy tym z własnymi problemami i zastanawiają się, jak ich własny ból ma się do bólu, jakiego doświadczyły ofiary Holokaustu.