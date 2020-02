Powraca po ponad 20 latach! Rodzinna tragedia zniszczyła karierę słynnego komika

To już pewne. Słynny komik Rick Moranis finalizuje umowę z Disneyem i pojawi się w kontynuacji hitu z lat 80.

Ricka Moranisa od czasu do czasu można było usłyszeć w filmach animowanych – m.in. w "Mój brat niedźwiedź" z 2003 r. Aktor nagrał też 3 płyty. Ostatnia zatytułowana "My Mother's Brisket & Other Love Songs" ukazała się w 2013 r.