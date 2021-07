"Prawie umarłem". Drastyczne metamorfozy odbiły się na zdrowiu Matta Damona

Matt Damon może nie należy do ulubionych aktorów kinomaniaków, ale trzeba przyznać, że bywa jak prawdziwy kameleon i poświęca się, by dostosować swoje ciało do danej roli. Choć w ostatnich latach jego praca nad postaciami polegała jedynie na dobrej charakteryzacji ("Stillwater", "Le Mans '66", czy świeżutki film "Ostatni pojedynek"), to aktor ma na koncie kilka naprawdę drastycznych metamorfoz. Potrafi zmienić swoje ciało kompletnie nie do poznania, rywalizując w tej "grze" z Christianem Bale'em.