Przekroczyli granice. Tylko dla dorosłych widzów o stalowych nerwach

Moda na amatorskie albo na stylizowane na amatorskie filmy grozy powraca. W ostatnich dniach głośno jest o produkcji "The Outwaters", którą można oglądać w amerykańskich kinach. Jest ona porównywana do słynnego horroru "Blair Witch Project" zrealizowanego w konwencji found footage. Widzowie oglądają więc niby odnalezione, amatorskie nagranie, które jest zapisem dramatycznych wydarzeń z perspektywy kamery należącej do jednego nieszczęsnych bohaterów przerażającej historii.