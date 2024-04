Rywalizowali przez lata. Jeden wrzucił drugiego na filmową minę

W trakcie wywiadu z TMZ właściciel niesławnej statuetki nie krył zaskoczenia. Gdy Schwarzenegger przyznał, że "jedyny sposób, w jaki mogłem go [Stallone'a] dogonić, to sprawić, by się potknął", skomentował krótko: "Czy można być bardziej makiawelicznym?". Gdy były gubernator Kalifornii wyjawił, że chciał zmusić rywala do porażki, Sly nie wierzył własnym uszom. – Niewiarygodne – skomentował krótko, zdradzając, że słyszy o tym wszystkim po raz pierwszy. Oby te dopiero co ujawnione rewelacje nie wpłynęły na obecnie przyjacielskie relacje aktorów.