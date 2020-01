Ryzykują życiem gasząc pożary. Poznaj najlepsze filmy o strażakach

W wyniku nieustających pożarów Australia straciła ponad pół miliarda zwierząt oraz 25 osób. Spalonych zostało ponad 8 milionów hektarów terenu. Najgorzej jest na terenie Nowej Południowej Walii, gdzie zarządzono ewakuację ludzi. Na całym świecie trwają zbiórki pieniędzy dla strażaków, którzy w pożarach ryzykują tym, co najcenniejsze. Ich bohaterstwo inspiruje twórców filmowych do produkcji kinowych dzieł, które na długo zostają w pamięci. I choć filmów o strażakach powstało mnóstwo, my wybraliśmy te najlepsze.