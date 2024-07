Rzadki widok. Julia Roberts pokazała namiętne zdjęcie z mężem

Julia Roberts to przede wszystkim świetna aktorka. Wystarczy tu wymienić jej role w takich filmach jak "Pretty women", "Erin Brockovich" (Oscar za pierwszoplanową rolę kobiecą) czy "Stalowe magnolie". Tyle samo emocji, co jej życie zawodowe, wzbudzało od zawsze również to, co działo się w jej życiu prywatnym.