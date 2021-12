Sale kinowe świecą pustkami. Liczby mówią same za siebie

- Po eksperymentach z premierami w płatnych serwisach streamingowych okazało się, że rynek nie jest gotowy na funkcjonowanie bez kin, choć niektórzy już to wieścili - wtóruje Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa. - W Stanach Zjednoczonych odchodzi się już od pomysłów jednoczesnych premier filmów w kinach i na platformach VOD. Wyjście do kina, poza oglądaniem samego filmu, to sposób na spędzenie czasu poza domem oraz możliwość obejrzenia produkcji w najwyższej jakości dźwięku i obrazu. Ale nie to jest najważniejsze – seans kinowy wiąże się bowiem przede wszystkim ze spotkaniem z bliskimi, ze znajomymi lub partnerem czy partnerką.