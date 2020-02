"Scarface" stracił głównego aktora. Remake to wielka niewiadoma

Ciągłe zmiany scenarzystów, niejasna sytuacja z reżyserem, a teraz utrata aktora, który miał się wcielić w tytułowego człowieka z blizną. Nad nową wersją gangsterskiego hitu "Scarface" z Alem Pacino zbierają się czarne chmury.

O remake'u " Człowieka z blizną " Briana de Palmy z niezapomnianą rolą Ala Pacino mówi się od dobrych kilku lat. Początkowo wspominano, że Tony'ego Montanę ma zagrać Leonadro DiCaprio, ale później główna rola trafiła do Diego Luny . Aktor znany m.in. z gangsterskiego hitu Netfliksa "Narcos: Mexico" został zapytany ostatnio o swój udział w "Człowieku z blizną" i dał jasno do zrozumienia, że nie jest już zaangażowany w ten projekt.

Jak donosi "Collider", Luna na festiwalu w Sundance po usłyszeniu pytania o "Scarface'a", uśmiechnął się nieśmiało i rzekł: "Nie, nie jestem już w nim". Jest to pierwszy od dłuższego czasu konkret na temat remake'u, za który odpowiada studio Universal.

Przypomnijmy, że o Lunie grającym głównego bohatera w nowym "Człowieku z blizną" mówiło się już w 2017 r. Film miał być adresowany do współczesnej widowni, co oznaczało m.in. przeniesienie akcji z Miami do Los Angeles. Bohaterem nie miał być kubański imigrant Tony Montana, ale przybysz z Meksyku.