Sensacja w Cannes. Film o sex workerce zrobił furorę

Sean Baker o świecie sex workingu. "Trzeba go zdekryminalizować"

Zainteresowania tematyczne Seana Bakera są dość widoczne. Od czasu nakręcenia "Gwiazdeczki" w 2012 r. reżyser w kolejnych czterech produkcjach powracał do środowiska pracownic i pracowników seksualnych. – Zaprzyjaźniłem się z [nimi] i zdałem sobie sprawę, że istnieje milion historii z tego świata. Jeśli jest jedna intencja tych wszystkich filmów, to powiedziałbym, że jest to opowiadanie ludzkich historii, które, miejmy nadzieję, są uniwersalne. Pomaga to w pozbyciu się piętna, które było wypalone na tym zawodzie od zawsze – wyjaśnił.