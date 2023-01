Jest nie do poznania. Co się stało z upadłym aktorem?

Po niemal dwóch latach nieobecności LaBeouf przypomniał o sobie w zeszłym roku za sprawą roli w dramacie biograficznym "Padre Pio". Najwidoczniej stwierdził, że trzeba iść za ciosem. W sieci pojawiły się zdjęcia z planu "Megalopolis", epicko zapowiadającego się filmu Francisa Forda Coppoli, twórcy "Ojca chrzestnego" i "Czasu apokalipsy". Widzimy na nich LaBeoufa wyglądającego jak drag queen - aktor ma na sobie kostium starożytnej greckiej bogini. Dość powiedzieć, że jest on właściwie nie do poznania w takim wydaniu. Do roli zgolił sobie nawet brwi, co w połączeniu z makijażem daje osobliwy efekt.