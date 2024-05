Siedmiominutowa owacja w Cannes. Czy dzieło życia kultowego reżysera będzie hitem, czy jednak kitem?

Film zapowiadany jest jako epicka opowieść o ambicjach politycznych, a rozgrywa się w utopijnej wizji Nowego Jorku, funkcjonującego tutaj pod nazwą Nowy Rzym (estetycznie nawiązuje właśnie do kojarzonego z tym miastem eposu), zniszczonego w wyniku katastrofy. Już z tego krótkiego opisu można wywnioskować, że to nie jest żaden kameralny film za marne 50 milionów amerykańskich dolarów. By postawić na swoim i jednak zrealizować swoje opus magnum, Coppola sięgnął głęboko do własnej kieszeni po 120 mln. Nie należy się jednak martwić o jego ewentualne bankructwo, bo środki pochodziły ze sprzedaży jedynie jakiejś części praw do rodzinnej winnicy.