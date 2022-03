Siegiej Łoznica wyrzucony z Ukraińskiej Akademii Filmowej. Reżyser broni rosyjskich filmowców

Siegiej Łoznica to znany ukraiński reżyser, scenarzysta, twórca filmów fabularnych ("Łagodna", "Donbas", "We mgle", 'Szczęście ty moje") i dokumentalnych. W 2001 r. wyemigrował do Niemiec, gdzie mieści się siedziba Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Współfinansowanej przez Komisję Europejską inicjatywy europejskich reżyserów, która od 1988 r. przyznaje Europejskie Nagrody Filmowe.