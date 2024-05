Śmiał się z niego cały internet. Teraz dostał pozew

Pamiętacie, jak John Travolta zatańczył kaczuszki na Festiwalu w San Remo, a z nagrania, które trafiło do sieci, śmiał się cały świat? My już też ledwo co. Po kilku miesiącach o sprawie znowu zaczęło być jednak głośno. Gwieździe kina, która wówczas próbowała usunąć wideo z internetu, ponownie nie będzie do śmiechu. Właśnie otrzymał pozew od organizatorów.