Śmierć Arkadiusza Tomiaka. Areszt dla 24-latka

Nowe informacje o wypadku Arkadiusza Tomiaka

Przypomnijmy, że Arkadiusz Tomiak zginął w wypadku samochodowym, jadąc do Koszalina na festiwal Młodzi i film. Do wypadku doszło w Lubiewicach. Jak informowały lokalne media i prokuratura, sprawcą ma być 24-letni kierowca BMW, który popełnił błąd w trakcie wyprzedzania. Gdy zorientował się, że nie wyprzedzi samochodu, zajechał drogę Tomiakowi, spychając go pod nadjeżdżającego z przeciwnej strony TIR-a. Auto operatora stanęło w płomieniach.