1 z 5 Smutniak na włoskiej imprezie. Nie zakrywa już swojej choroby

Kasia Smutniak to aktorka i reżyserka, o której nie mówi się dużo w Polsce. Jej talent doceniony został za to we Włoszech, gdzie gwiazda zamieszkuje od wielu lat. W swoich mediach społecznościowych pochwaliła się niedawno uczestnictwem w jednej z filmowych gal w Rzymie. Postanowiła przy okazji przełamać tabu związane ze swoją chorobą.