Spektakularny wynik. Polski film obejrzało już 34,5 mln widzów

"Rekiny w Sekwanie" osiągnęły najlepszy rezultat otwarcia w tym roku, pokonując wszystkie, często dużo droższe, amerykańskie produkcje. Ich wynik otwarcia to 40,9 mln widzów. Ogromną popularnością cieszy się także polski film "Kolory zła: Czerwień". Podczas premierowego weekendu obejrzało go 19,9 mln widzów. W drugim tygodniu wyświetlania widownia zwiększyła się o 14,6 mln użytkowników. Oznacza to, że w ciągu 10 dni polską produkcję obejrzało na całym świecie 34,5 miliona widzów!