Żart poniżej pasa. Mina aktorki mówi wszystko

Oprócz wyżej wymienionych w kategorii najlepsza piosenka nominowani byli jeszcze: Dua Lipa za "Dance the Night" ("Barbie"), Billie Eilish za "What Was I Made For?" ("Barbie") i Lenny Kravitz za "Road to Freedom" ("Rustin"). DeBose startowała z "This Wish" ("Życzenie").